«Сочи» дома взял верх над «Ахматом» в матче РПЛ

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«Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» дома взял верх над «Ахматом» в матче РПЛ
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Встреча прошла в Сочи и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

В составе «Сочи» отличились Марко Дуганджич (31-я минута) и Артур Юсупов (45 + 2).

На 17-й минуте игрок гостей Бернард Бериша не смог реализовать пенальти.

«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 25 очками находится на восьмой позиции. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Химки» не выявили победителя в матче 17-го тура РПЛ.

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