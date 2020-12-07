«Сочи» дома взял верх над «Ахматом» в матче РПЛ

«Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Сочи и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

В составе «Сочи» отличились Марко Дуганджич (31-я минута) и Артур Юсупов (45 + 2).

На 17-й минуте игрок гостей Бернард Бериша не смог реализовать пенальти.

«Сочи» набрал 27 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 25 очками находится на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Химки» не выявили победителя в матче 17-го тура РПЛ.