Боярский отреагировал на слова Дриусси об уходе из «Зенита»

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Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал высказывание нападающего команды Себастьяна Дриусси по поводу ухода из клуба.
Боярский отреагировал на слова Дриусси об уходе из «Зенита»
  • РИА Новости

«Высказываться подобным образом через прессу — некорректно. Будет правильно, если он уйдёт из «Зенита». Он был полезен для клуба, но он не прижился в команде. Как футболист он себя ещё проявит, а в «Зените» для него карьера закончилась», — цитирует Боярского «Чемпионат».

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. В его активе 24 гола и 21 голевая передача в 129 матчах за петербургский клуб. Контракт аргентинца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года. 

Недавно в прессе появилось высказывание форварда, в котором он выразил недовольство своей позицией в команде и заявил о готовности в любой момент вернуться на родину.

Ранее агент заявил, что слова Дриусси об уходе из «Зенита» были неправильно поняты.

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