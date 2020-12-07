Боярский отреагировал на слова Дриусси об уходе из «Зенита»
- РИА Новости
«Высказываться подобным образом через прессу — некорректно. Будет правильно, если он уйдёт из «Зенита». Он был полезен для клуба, но он не прижился в команде. Как футболист он себя ещё проявит, а в «Зените» для него карьера закончилась», — цитирует Боярского «Чемпионат».
Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. В его активе 24 гола и 21 голевая передача в 129 матчах за петербургский клуб. Контракт аргентинца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Недавно в прессе появилось высказывание форварда, в котором он выразил недовольство своей позицией в команде и заявил о готовности в любой момент вернуться на родину.
Ранее агент заявил, что слова Дриусси об уходе из «Зенита» были неправильно поняты.