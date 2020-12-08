«Зенит» проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Зенит» забил первым. На 16-й минуте Себастьян Дриусси отличился с передачи Алексея Сутормина.

Победу «Боруссии» принесли голы Лукаша Пищека и Акселя Витселя, забивших на 68-й и 78-й минутах соответственно.

«Зенит» занял последнее, четвёртое место в группе, набрав одно очко. «Боруссия» с 13 очками находится на первой строчке.

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