Николич рассказал, стоит ли ожидать от «Локомотива» тактических сюрпризов в матче с «Баварией»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал, стоит ли ожидать от его команды тактических сюрпризов в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».

«Выбор футболистов другой, многих не хватает. Мы должны адаптироваться к качествам игроков, которые завтра выйдут на поле. Проще ли выбирать состав, когда игроков мало? Нет. У тренера всегда есть выбор. Сейчас выбор небольшой, но он есть», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится в Мюнхене 9 ноября и начнётся в 23:00 мск.

Ранее Николич заявил, что хочет, чтобы «Локомотив» показывал себя до последней секунды матча с «Баварией».