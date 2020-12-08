Николич рассказал, стоит ли ожидать от «Локомотива» тактических сюрпризов в матче с «Баварией»
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«Выбор футболистов другой, многих не хватает. Мы должны адаптироваться к качествам игроков, которые завтра выйдут на поле. Проще ли выбирать состав, когда игроков мало? Нет. У тренера всегда есть выбор. Сейчас выбор небольшой, но он есть», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».
Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится в Мюнхене 9 ноября и начнётся в 23:00 мск.
Ранее Николич заявил, что хочет, чтобы «Локомотив» показывал себя до последней секунды матча с «Баварией».