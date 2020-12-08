Николич: хочу, чтобы «Локомотив» показывал себя до последней секунды матча с «Баварией»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией».
Николич: хочу, чтобы «Локомотив» показывал себя до последней секунды матча с «Баварией»
  • Reuters

«Мы хорошо играли на протяжении четырёх туров, но последний был неудачным. Как я говорил ещё до первого матча с «Баварией», это лучшая команда Европы и, возможно, мира. Но в футболе всегда есть шанс. Хочу, чтобы команда показывала себя до последней секунды, пока у нас есть шансы. Чтобы билась на поле. Я не знаю, в каком составе «Бавария» выйдет на матч, но это неважно. У них много качественных игроков, и мы к этому готовились. Нам же не хватает множества футболистов. Все, кто здоров, прилетели в Мюнхен. Нужно оставить на поле все силы и сделать маленькое чудо. Такое бывает в спорте», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Он отметил, что если думать, что соперник не выложится на 100%, то всё закончится катастрофой.

«Мы должны готовиться, что у «Баварии» будет лучший состав. Это немецкая команда со своим менталитетом. Они не могут играть вполсилы. Если мы расслабимся хотя бы на секунду, потеряем шансы на успех», — добавил специалист.

Матч «Бавария» — «Локомотив» состоится в Мюнхене 9 ноября и начнётся в 23:00 мск.

Ранее Ханс-Дитер Флик рассказал, как «Бавария» собирается играть против «Локомотива».

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