Флик рассказал, как «Бавария» собирается играть против «Локомотива»
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«Локомотив» — сильная команда, особенно в атаке. Если им позволить владеть мячом, то они будут хорошо комбинировать. Они демонстрируют хороший уровень игры. Наша задача — завладеть пространством и играть компактно. Скорее всего, мы выставим двух опорных полузащитников, хотя у нас есть разные варианты», — приводит слова специалиста Twitter «Баварии».
Ранее сообщалось, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира 2020 года по версии издания FourFourTwo.