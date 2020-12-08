Флик рассказал, как «Бавария» собирается играть против «Локомотива»

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

«Локомотив» — сильная команда, особенно в атаке. Если им позволить владеть мячом, то они будут хорошо комбинировать. Они демонстрируют хороший уровень игры. Наша задача — завладеть пространством и играть компактно. Скорее всего, мы выставим двух опорных полузащитников, хотя у нас есть разные варианты», — приводит слова специалиста Twitter «Баварии».

Ранее сообщалось, что нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира 2020 года по версии издания FourFourTwo.