Дриусси включён в стартовый состав «Зенита» на матч ЛЧ с дортмундской «Боруссией»

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Пресс-служба российского футбольного клуба «Зенита» огласила стартовый состав команды на матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».
Дриусси включён в стартовый состав «Зенита» на матч ЛЧ с дортмундской «Боруссией»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

С первых минут на поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге выйдут Михаил Кержаков, Дуглас дос Сантос, Ярослав Ракицкий, Данила Прохин, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.

В запасе остались Александр Васютин, Андрей Лунёв, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Юрий Жирков, Вендел, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Леон Мусаев и Артём Дзюба.

Матч состоится 8 декабря. Начало — 20:55 мск.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» держит в уме встречи с «Динамо» и «Спартаком» перед матчем ЛЧ с «Боруссией».

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