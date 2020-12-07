Семак заявил, что «Зенит» держит в уме встречи с «Динамо» и «Спартаком» перед матчем с «Боруссией»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак перед матчем с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов заявил, что команда держит в уме игры Российской премьер-лиги с московскими «Динамо» и «Спартаком».

«Конечно, мы держим в уме следующие матчи. Тем не менее вне зависимости от турнирной мотивации и такое у нас не раз было — когда мы не сбавляли оборотов и играли на победу. Что касается матчей в Премьер-лиге, нужно подводить игроков через матч, но без ущерба командным действиям, чтобы все были в строю и в хорошей форме. Мы так всегда делаем и вне зависимости от всего продолжим этим заниматься», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — «Боруссия» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:55 мск. С «Динамо» сине-бело-голубые сыграют 12 декабря, а со «Спартаком» — 16 декабря. Эти игры также пройдут для «Зенита» на своём поле.

Ранее сообщалось, что румынская бригада судей будет работать на матче ЛЧ «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд.