Ловрен заявил, что между Хорватией и Россией будет интересная битва в отборе ЧМ-2022

Короткая ссылка
Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением по поводу результатов жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Ловрен заявил, что между Хорватией и Россией будет интересная битва в отборе ЧМ-2022
  • © REUTERS/Phil Noble

«Хорошая группа. Здесь команды с большой футбольной историей, прекрасные нации. Хорватия уже играла против Словакии и России. Мы знаем, насколько они хороши. Это будет интересно, потому что в этой группе всё возможно. Думаю, Хорватия — один из фаворитов, но с Россией будет интересная битва на поле, как и со Словакией. Жду много интересных матчей. Будет классно сыграть против моих партнёров по команде», — цитирует Ловрена «Чемпионат».

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее отец Николы Влашича признался, что не хотел, чтобы Россия и Хорватия попали в одну группу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить