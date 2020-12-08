Ловрен заявил, что между Хорватией и Россией будет интересная битва в отборе ЧМ-2022

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением по поводу результатов жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Хорошая группа. Здесь команды с большой футбольной историей, прекрасные нации. Хорватия уже играла против Словакии и России. Мы знаем, насколько они хороши. Это будет интересно, потому что в этой группе всё возможно. Думаю, Хорватия — один из фаворитов, но с Россией будет интересная битва на поле, как и со Словакией. Жду много интересных матчей. Будет классно сыграть против моих партнёров по команде», — цитирует Ловрена «Чемпионат».

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее отец Николы Влашича признался, что не хотел, чтобы Россия и Хорватия попали в одну группу.