Отец Влашича: не хотел, чтобы Россия и Хорватия попали в одну группу

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, высказался о результатах жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Я знал, что это могло случиться, но очень хотел, чтобы этого не произошло. У меня особая симпатия к России, так как Никола играет здесь. Будут приятные и классные матчи между двумя сильными командами. У Хорватии и России похожие форварды. У нас одни из лучших полузащитников мира: Брозович, Модрич, Ковачич и Никола. Но у России отличное нападение. Давайте получим удовольствие от хороших матчей», — цитирует Влашича-старшего «Чемпионат».

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее экс-футболист сборной Хорватии Томислав Дуймович выразил мнение, что Россия захочет взять реванш за поражение на домашнем ЧМ.