Отец Влашича: не хотел, чтобы Россия и Хорватия попали в одну группу
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«Я знал, что это могло случиться, но очень хотел, чтобы этого не произошло. У меня особая симпатия к России, так как Никола играет здесь. Будут приятные и классные матчи между двумя сильными командами. У Хорватии и России похожие форварды. У нас одни из лучших полузащитников мира: Брозович, Модрич, Ковачич и Никола. Но у России отличное нападение. Давайте получим удовольствие от хороших матчей», — цитирует Влашича-старшего «Чемпионат».
Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.
Ранее экс-футболист сборной Хорватии Томислав Дуймович выразил мнение, что Россия захочет взять реванш за поражение на домашнем ЧМ.