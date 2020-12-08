Отец Влашича: не хотел, чтобы Россия и Хорватия попали в одну группу

Короткая ссылка
Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, высказался о результатах жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Отец Влашича: не хотел, чтобы Россия и Хорватия попали в одну группу
  • globallookpress.com
  • © Andreas L Eriksson

«Я знал, что это могло случиться, но очень хотел, чтобы этого не произошло. У меня особая симпатия к России, так как Никола играет здесь. Будут приятные и классные матчи между двумя сильными командами. У Хорватии и России похожие форварды. У нас одни из лучших полузащитников мира: Брозович, Модрич, Ковачич и Никола. Но у России отличное нападение. Давайте получим удовольствие от хороших матчей», — цитирует Влашича-старшего «Чемпионат».

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее экс-футболист сборной Хорватии Томислав Дуймович выразил мнение, что Россия захочет взять реванш за поражение на домашнем ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить