Экс-футболист сборной Хорватии: Россия захочет взять реванш за поражение на домашнем ЧМ

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Бывший полузащитник сборной Хорватии и московского «Локомотива» Томислав Дуймович поделился мнением по поводу жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Экс-футболист сборной Хорватии: Россия захочет взять реванш за поражение на домашнем ЧМ
  • globallookpress.com
  • © Serge Fedoseev

«У нас получилась «славянская группа». Стала ли Хорватия слабее по сравнению с ЧМ-2018? Наверное, да, так как произошла смена поколений», — цитирует Дуймовича «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что из сборной ушли такие сильные футболисты как Марио Манджукич, Даниель Субашич и Ведран Чорлука, а сама игра не является очень стабильной, так как много новых исполнителей.

«Понимаю, что Россия захочет взять реванш за поражение на домашнем чемпионате мира. Это будут очень интересные встречи, в которых, надеюсь, вновь победит Хорватия», — сказал Дуймович.

Он также признался, что в Хорватии удивились недавнему разгромному поражению России от Сербии со счётом 0:5.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее экс-футболист сборной Словении Златко Дедич выразил уверенность, что матч с Россией будет тяжёлым.

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