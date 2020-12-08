Экс-футболист сборной Словении Дедич уверен, что матч с Россией будет тяжёлым

Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич высказался об итогах жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Словения с Россией попали в одну группу. Есть у нас также Хорватия, это будет дерби. Для Словении это очень сложная группа, но всё возможно. Наша команда сейчас находится в хорошей форме. Но Россия — очень сильная команда, с хорошими игроками», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что каждой команде в группе будет непросто, но и практически все сборные имеют шансы выйти на мундиаль. Словенец также поделился ожиданиями от игры с Россией, подчеркнув, что нынешнее противостояние будет отличаться от стыковых матчей в 2009 году.

«Конечно, матч будет тяжёлым для Словении, потому что Россия — сильная команда. У обеих команд есть возможность выиграть. Надеюсь, что фанатам разрешат посетить игру, потому что нашей сборной немного тяжело играть против больших команд в отсутствие болельщиков», — добавил Дедич.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Денис Колодин выразил мнение, что сборной России предстоят матчи с серьёзными соперниками в отборе ЧМ-2022.