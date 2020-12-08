Экс-футболист сборной Словении Дедич уверен, что матч с Россией будет тяжёлым

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич высказался об итогах жеребьёвки квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Экс-футболист сборной Словении Дедич уверен, что матч с Россией будет тяжёлым
  • © REUTERS/Ints Kalnins

«Словения с Россией попали в одну группу. Есть у нас также Хорватия, это будет дерби. Для Словении это очень сложная группа, но всё возможно. Наша команда сейчас находится в хорошей форме. Но Россия — очень сильная команда, с хорошими игроками», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что каждой команде в группе будет непросто, но и практически все сборные имеют шансы выйти на мундиаль. Словенец также поделился ожиданиями от игры с Россией, подчеркнув, что нынешнее противостояние будет отличаться от стыковых матчей в 2009 году.

«Конечно, матч будет тяжёлым для Словении, потому что Россия — сильная команда. У обеих команд есть возможность выиграть. Надеюсь, что фанатам разрешат посетить игру, потому что нашей сборной немного тяжело играть против больших команд в отсутствие болельщиков», — добавил Дедич. 

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Денис Колодин выразил мнение, что сборной России предстоят матчи с серьёзными соперниками в отборе ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить