Колодин считает, что сборной России предстоят матчи с серьёзными соперниками в отборе ЧМ-2022

Бывший защитник сборной России по футболу Денис Колодин прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Серьёзные соперники. Хорватия точно будет грозным оппонентом для нас, а с остальными можно бороться. Почему бы и не выйти в основную часть чемпионата мира даже и с первого места», — цитирует Колодина «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что календарь достаточно плотный и непонятно, как всё будет проходить при текущих условиях.

«Выбивается Мальта. Словакия и Словения — команды, с которыми будет тяжело играть у них дома, хотя ещё неизвестно, будут ли на трибунах зрители», — добавил Колодин.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Динияр Билялетдинов назвал сборную России фаворитом своей группы в отборе ЧМ-2022.