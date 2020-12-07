Билялетдинов назвал сборную России фаворитом своей группы в отборе ЧМ-2022

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Билялетдинов назвал сборную России фаворитом своей группы в отборе ЧМ-2022
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Можем выходить с первого или второго. Думаю, Россия — фаворит. Хорошая группа для выполнения задач. После игр в Лиге наций никаких опасений нет, всякое бывает. Серия неудач тоже заканчивается, из-за коронавируса была скомканная подготовка», — цитирует Билялетдинова Sport24.

Он также отметил, что не один игрок должен повести за собой сборную, а нужно образовать костяк сильных футболистов, в числе которых капитан команды Артём Дзюба.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее экс-футболист сборной Словении Александр Радосавлевич назвал Россию самым неудачным вариантом из третьей корзины.

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