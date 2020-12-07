Экс-футболист сборной Словении назвал Россию самым неудачным вариантом из третьей корзины

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Бывший полузащитник сборной Словении Александр Радосавлевич прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Экс-футболист сборной Словении назвал Россию самым неудачным вариантом из третьей корзины
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«У Словении очень трудная группа. Сыграем с серебряными призёрами чемпионата мира. Словакия недавно квалифицировалась на чемпионат Европы. А Россия — это самый неудачный вариант из третьей корзины для нас. Знаю, что у вашей команды были неудачи в недавних матчах, но до этого она показывала хороший результат. В России много сильных молодых футболистов. Так что для нас это очень сложная жеребьёвка. Россия и Хорватия — фавориты», — цитирует Радосавлевича «Спорт-Экспресс».

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что считает удачным жребий для сборной России в отборе ЧМ-2022.

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