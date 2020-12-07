Колосков считает удачным жребий для сборной России в отборе ЧМ-2022

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о жеребьёвке квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Колосков считает удачным жребий для сборной России в отборе ЧМ-2022
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«На мой взгляд, жеребьёвка удачная. Не сказал бы, что группа лёгкая или, наоборот, смертельная, но в целом результат благополучный. Считаю, что наша сборная в состоянии бороться за первое место в этой группе», — цитирует Колоскова Sport24.

Он также отметил, что Хорватия уже не является той командой, которая была на чемпионате мира 2018 года в России, поэтому в очных матчах многое будет зависеть от российских игроков.

«Важно, чтобы игроки были в хорошей форме и чтобы не было травм. Наш тренерский штаб умеет готовить команду на длительных сборах, поэтому я всё-таки позитивно смотрю в будущее», — добавил Колосков.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Александр Самедов заявил, что сборная России по футболу может выходить на ЧМ-2022 с первого места.

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