Самедов: сборная России по футболу может выходить на ЧМ-2022 с первого места

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Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Самедов: сборная России по футболу может выходить на ЧМ-2022 с первого места
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Сборная России может выходить на чемпионат мира с первого места. Не вижу явного конкурента. Да, есть хорваты, но я бы не сказал, что это сейчас безумно сильная команда. Хорватия — это не та команда, которую нужно сильно опасаться, и не та сборная, которая была два года назад на чемпионате мира», — цитирует Самедова Sport24.

По его словам, у него нет никаких опасений по поводу выступления национальной команды в отборе.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Станислав Черчесов подвёл итоги жеребьёвки отбора ЧМ-2022 для сборной России.

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