Черчесов подвёл итоги жеребьёвки отбора ЧМ-2022 для сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда», — приводит слова специалиста пресс-служба сборной.

По его словам, ему пока не очень хорошо известны команды Словакии и Словении, поэтому тренерский штаб будет их внимательно изучать. При этом он отметил, что у главных соперников России почти все игроки выступают за иностранные клубы, поэтому речи о какой-либо недооценке и не может быть.

«С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать», — сказал Черчесов.

Он также отметил, что при таком жребии удастся избежать длинных перелётов.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Юрий Сёмин выразил мнение, что сборная России способна выиграть свою группу в отборе к ЧМ-2022.