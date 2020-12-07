Черчесов подвёл итоги жеребьёвки отбора ЧМ-2022 для сборной России
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«Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда», — приводит слова специалиста пресс-служба сборной.
По его словам, ему пока не очень хорошо известны команды Словакии и Словении, поэтому тренерский штаб будет их внимательно изучать. При этом он отметил, что у главных соперников России почти все игроки выступают за иностранные клубы, поэтому речи о какой-либо недооценке и не может быть.
«С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать», — сказал Черчесов.
Он также отметил, что при таком жребии удастся избежать длинных перелётов.
Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.
Ранее Юрий Сёмин выразил мнение, что сборная России способна выиграть свою группу в отборе к ЧМ-2022.