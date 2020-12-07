Сёмин считает, что сборная России способна выиграть свою группу в отборе к ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«В нынешнее время очень важно действовать грамотно, для того чтобы выиграть группу. Эту группу можно выигрывать. Нужно правильно поработать с календарём внутреннего чемпионата — три матча состоятся в марте, в связи с этим нужно подчинить календарь чемпионата интересам сборной. Обязательно нужно послушать Черчесова и сделать так, как он считает нужным. Предстоит большой цикл подготовки, для этого нужно сделать так, чтобы игроки сборной не были уставшими», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что необходимо не повторять ошибок, которые были у российских клубов последние несколько лет в еврокубках, а также важно не допускать травм ведущих игроков национальной команды. По его мнению, если подойти ко всему ответственно, то сборной вполне реально занять первое место в группе.

«Хорватия такая же команда, как и все остальные. Ничего сверхъестественного в этой группе я не вижу. При соблюдении всех тех пунктов, которые я перечислил, мы можем обыграть любую команду», — добавил Сёмин.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Василий Уткин назвал очень сложной группу сборной России в отборе к ЧМ-2022.