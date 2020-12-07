Уткин назвал очень сложной группу сборной России в отборе к ЧМ-2022

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Известный спортивный журналист Василий Уткин оценил результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре для сборной России по футболу.
Уткин назвал очень сложной группу сборной России в отборе к ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Надо бороться за первое место? Всегда надо. Просто это иллюзия. Так думают ещё три команды. Ну ладно, две с половиной. А это значит, что все у всех будут отбирать очки», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что национальной команде необходимо играть без провалов и в этой группе нет проходных матчей, если речь идёт о борьбе за первое место или выход в стыковые матчи.

«Возрастная команда у нас. Негибкая модель игры, оборонительная. В свете этих обстоятельств — у нас очень сложная группа», — добавил Уткин.

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее Фабио Капелло высказался о группе сборной России в квалификации ЧМ-2022.

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