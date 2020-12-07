Капелло высказался о группе сборной России в квалификации ЧМ-2022 

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Капелло высказался о группе сборной России в квалификации ЧМ-2022 
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Для России это хорошая группа. Несложная с точки зрения шансов попасть на чемпионат мира. Сейчас Россия — хорошая команда, хотя, конечно, последние выступления были не так успешны. Но Россия может отобраться в Катар. Какое место займёт Россия? Самое главное — выйти из группы. Это счастливая группа для России», — цитирует Капелло «Чемпионат».

Россияне сыграют в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Матчи отборочного цикла пройдут в период с марта по ноябрь 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Словакии оценили силу сборной России по футболу.

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