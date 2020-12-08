Радченко ждёт от «Зенита» хорошей игры в матче с «Боруссией»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о предстоящем матче петербуржцев с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Подопечные Сергея Семака примут немецкий клуб 8 декабря.

По мнению Радченко, «Зенит» ждёт принципиальный матч, несмотря на то что команда уже потеряла шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

«Никаких послаблений быть не может, тем более матч будет проводиться с болельщиками. Сегодня «Зенит» должен хорошо сыграть и достойно хлопнуть дверью», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Он также отметил, что не видит поводов для отставки Семака. Ветеран убеждён, что наставника нельзя винить во всех бедах.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги по версии портала WhoScored.