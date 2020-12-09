Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря
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Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), доигровка начнётся в 20:55 мск.
Отмечается, что встречу будет обслуживать новая бригада судей.
Встреча была приостановлена на 23-й минуте при счёте 0:0 из-за расистского высказывания резервного судьи встречи Себастьяна Колцеску в адрес ассистента главного тренера «Истанбула» Окана Бурука — Пьера Вебо
Ранее «Истанбул» сообщил, что матч с ПСЖ не будет возобновлён.