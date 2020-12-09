Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря

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Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и турецким «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря.
Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря
  • globallookpress.com
  • © JB Autissier via www.imago-image

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), доигровка начнётся в 20:55 мск.

Отмечается, что встречу будет обслуживать новая бригада судей.

Встреча была приостановлена на 23-й минуте при счёте 0:0 из-за расистского высказывания резервного судьи встречи Себастьяна Колцеску в адрес ассистента главного тренера «Истанбула» Окана Бурука — Пьера Вебо

Ранее «Истанбул» сообщил, что матч с ПСЖ не будет возобновлён.

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