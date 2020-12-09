Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» и вышло в Лигу Европы

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Киевское «Динамо» одержало победу над венгерским «Ференцварошем» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» и вышло в Лигу Европы
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Встреча, прошедшая в Киеве на «НСК Олимпийский», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Динамо» принёс гол Дениса Попова, отличившегося на 60-й минуте.

Такой результат позволил «Динамо» набрать четыре очка, занять третье место в группе G и пробиться в плей-офф Лиги Европы. «Ференцварош» с одним очком занял последнее место и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду с пенальти помог «Ювентусу» разгромить «Барселону» в матче ЛЧ.

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