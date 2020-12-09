Гол Кабеллы и надёжность Городова: как «Краснодар» на выезде отобрал очки у «Челси» в Лиге чемпионов

«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и стал первой российской командой, которая сумела набрать очки на «Стэмфорд Бридж». В середине первого тайма счёт открыл полузащитник южан Реми Кабелла. Лондонцам удалось быстро отыграться благодаря пенальти — правила в собственной штрафной нарушил Кайо. Больше отличиться хозяевам не позволил уверенно действовавший на последнем рубеже Евгений Городов.

Резервный состав «Челси»

На прошлой неделе «Краснодар» стал единственной российской командой, которой удалось пробиться в весеннюю стадию еврокубков. Обыграв «Ренн» с минимальным счётом, южане обеспечили себе третье место в группе E и путёвку в 1/16 финала Лиги Европы.

В последнем же матче дебютного для себя группового этапа Лиги чемпионов подопечные Мурада Мусаева в Лондоне встречались с «Челси», который в первых пяти турах набрал 13 очков из 15 возможных и уже не мог опуститься ниже первого места, а потому не имел особой турнирной мотивации.

В свою очередь, «Краснодар» получил возможность не только взять реванш за разгромное поражение в домашнем матче в октябре (0:4), но и стать первой российской командой, набравшей очки на легендарном «Стэмфорд Бридж». Ранее и ЦСКА, и «Спартак», и «Рубин» терпели здесь поражения.

Вместе с тем у Мусаева был соблазн поберечь ряд лидеров в преддверии важнейшего противостояния с «Локомотивом» в РПЛ. Но тренерский штаб гостей с первых минут выпустил на поле всех сильнейших, тем более Игорь Смольников, Вандерсон, Кристиан Рамирес, Реми Кабелла и Виктор Классон сыграли с «Ротором» лишь по 45 минут, а Маркус Берг вовсе наблюдал за встречей со скамейки запасных.

Исключением стал вратарь Матвей Сафонов, которого в столице Великобритании по неясным причинам не оказалось даже в заявке. Его место на последнем рубеже занял Евгений Городов.

А вот Фрэнк Лэмпард, напротив, предоставил шанс резервистам. В частности, на скамейке запасных остались Курт Зума, Маркос Алонсо, Н'Голо Канте, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер и Оливье Жиру. Зато свой шанс получили 19-летние полузащитники Билли Гилмор и Фаустино Анджорин. Последнему вовсе предстояло дебютировать в Лиге чемпионов.

Обмен голами в середине первого тайма

Несмотря на то, что «Челси» вышел на поле в далёком от основного составе, хозяева начали матч достаточно активно и сходу завладели инициативой. Они стремились растягивать оборону соперника через фланги и сразу же шли в высокий прессинг при потере мяча. А вёл атаки команды Кай Хаверц, который регулярно заполнял полуфланги и разыгрывал короткие комбинации с партнёрами.

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Однако, освоившись, «Краснодар» провёл две опаснейшие контратаки. На 12-й минуте Виктор Классон затянул с передачей направо Вандерсону. В результате бразилец получил мяч не на ход, и наступление застопорилось. Тем не менее южане довели атаку до удара Тонни де Вильены из пределов штрафной выше ворот.

Следом ещё более опасный момент упустил Классон. Швед получил пас от партнёра в левом углу штрафной и из-под Андреаса Кристенсена пробил в дальний угол. Снаряд прошёл рядом со штангой.

Хозяева к звонкам у своих ворот отнеслись без должного внимания и в середине первого тайма всё же пропустили. После великолепной диагонали партнёра Рамирес подхватил мяч на левом фланге и нашёл передачей в штрафной Классона. В свою очередь, скандинав выполнил скидку на Кабеллу, а Реми сходу пробил в ближний угол и отметился третьим голом в текущем сезоне ЛЧ.

К сожалению, вели в счёте гости совсем недолго. Буквально в следующей атаке «Челси» заработал пенальти. И вновь, как и в первом матче между командами, не лучшим образом сыграл Кайо, который не уследил в штрафной за Тэмми Абрахамом и подставил ему подножку, хотя Рамирес, казалось, успевал подстраховать партнёра. Жоржиньо одиннадцатиметровый реализовал уверенно. Бразилец покатил мяч в правый от себя угол, а Городов остался на месте.

Тут же оборона «Краснодара» провалилась вновь. Абрахам получил мяч возле штрафной между Мартыновичем и Кайо, но, пытаясь отправить мяч в створ над вышедшим навстречу Городовым, не попал в ворота.

В целом, забив, лондонцы вернули себе контроль над мячом, но по-настоящему опасных моментов не создавали. Однако стоит отметить, что в их составе ярко смотрелись юные Гилмор и Анджорин. Особенно выделялся Фаустино, который отдал несколько тонких передач.

Бесплодное давление фаворита

Второй тайм «Челси» также начал с позиции силы, однако моменты у ворот Городова перестали возникать вовсе. Защитники «Краснодара» достаточно уверенно справлялись с оппонентами. Особенно хорош был опытный Александр Мартынович, которому удавалось выигрывать борьбу в абсолютном большинстве эпизодов.

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Мало того, на 64-й минуте гости организовали опаснейшую контратаку после великолепного отбора де Вильены в центре поля. Завершился выпад ударом Вандерсона с линии штрафной в дальний угол с отскоком от газона. Аррисабалага справился с угрозой не без труда.

Тут же своим опасным выпадом ответил «Челси». Серьёзную ошибку в собственной штрафной совершил Рамирес, который позволил обокрасть себя Абрахаму. Тэмми воспользовался помаркой оппонента и с близкого расстояния сильно пробил в ближний угол. В этом эпизоде российскую команду спас Городов, своевременно сыгравший ногой.

Данный момент стал своего рода спусковым крючком для лондонцев. Они вновь забрали мяч под свой контроль и прижали соперника к воротам. Вдобавок повреждение колена получил Кайо. Продолжить игру он не смог, и вместо него на поле вышел Егор Сорокин.

Чувствуя, что у южан начинают заканчиваться силы, Лэмпард выпустил одного за другим Канте, Вернера и Жиру. «Краснодару» стало ещё сложнее. В данной ситуации не стал медлить с заменами уже Мусаев, который произвёл тройную рокировку. В игру вступили Евгений Чернов, Магомед-Шапи Сулейманов и Руслан Камболов.

Выход свежих футболистов помог «Краснодару» если не забрать мяч под свой контроль, то отодвинуть игру от собственных ворот. В оставшееся до финального свистка время моментов у «Челси» уже не было. Не помогли им и четыре добавленные главным судьёй минуты.

Таким образом, южане, набрав пять очков, достойно завершили групповой этап ЛЧ и стали первой российской командой в истории, которой удалось набрать очки на «Стэмфорд Бридж». Также «Краснодар» — второй отечественный коллектив, который сумел не проиграть «Челси».