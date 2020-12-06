Камбэк в Норвегии, разгром чемпиона Англии и успех на катке в Польше: как «Спартак» одержал шесть побед в Лиге чемпионов

6 декабря 1995 года «Спартак» с минимальным счётом обыграл «Легию» в Лиге чемпионов. Эта победа стала для красно-белых шестой на групповом этапе турнира и позволила им выйти в четвертьфинал. Помимо польской команды подопечные Олега Романцева дважды оказались сильнее английского «Блэкберна» и норвежского «Русенборга». В Тронхейме отечественному коллективу удалось совершить запоминающийся камбэк и спастись со счёта 0:2. А игра с британцами в «Лужниках» запомнилась потасовкой Грэма Ле Со и Дэвида Бэтти. Специально для RT ведущие футболисты «Спартака» того сезона вспомнили подробности исторического еврокубкового похода.

Тяжёлая победа над «Блэкберном» на выезде и встреча Черчесова с будущей командой

Ровно 25 лет назад «Спартак» заставил говорить о себе всю Европу. Тогда красно-белые стали лишь третьей командой в истории Лиги чемпионов (после «Милана» в сезоне-1992/93 и ПСЖ в сезоне-1994/95), которой удалось одержать шесть побед в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Причём участие в нём тогда принимали только 16 команд, а стартовали в турнире исключительно чемпионы своих стран.

«Спартак» на тот момент был сильнейшим коллективом России, который за явным преимуществом выиграл три первых чемпионата страны. Добивались успеха подопечные Олега Романцева и в еврокубках. Так, в 1991-м они дошли до полуфинала Кубка европейских чемпионов, а спустя два года — до аналогичной стадии Кубка обладателей Кубков.

В 1995-м клубу удалось собрать по-настоящему сильный состав. Из Европы в Россию вернулись в будущем главный тренер сборной России, вратарь Станислав Черчесов, защитник Виталий Кульков и нападающие Валерий Шмаров и Сергей Юран. Все они сыграли ключевые роли в успехе команды.

«Мне всегда хотелось попробовать себя в «Спартаке», но никак не получалось. Первый заход вышел неудачным. Тогда компартия в Киеве чётко дала понять, что лучше этого не делать. Второй шанс представился как раз в 1995-м. У меня были и другие варианты, но хотелось поиграть в спартаковский футбол, понять, что это такое. Ведь скептики говорили, что я, выходец из киевского «Динамо», не впишусь в команду. Такие разговоры меня дополнительно мотивировали. Вместе с Кульковым приняли решение вернуться», — рассказал Юран в интервью RT.

Вдобавок вошли в пору футбольного расцвета Виктор Онопко, Юрий Никифоров и Андрей Тихонов. А энергии добавляли юные Валерий Кечинов, Дмитрий Ананко и Дмитрий Аленичев. Наконец, сердцем команды стал ныне покойный Илья Цымбаларь со своей волшебной левой ногой.

Да и соперники по группе «Спартаку» попались вполне посильные. «Блэкберн Роверс» в 1995-м сенсационно выиграл чемпионат Англии, но летом остался без главного тренера Кенни Далглиша и в следующем сезоне АПЛ занял седьмое место, а в ЛЧ вовсе провалился. Наконец, сильнейшие команды Польши и Норвегии — «Легия» и «Русенборг» — тоже не казались непобедимыми.

«Конечно, группа нам попалась полегче, чем в предыдущем сезоне, когда «Спартак» противостоял ПСЖ и «Баварии». Тем не менее, «Легия» и «Русенборг» на тот момент тоже были чемпионами своих стран. О «Блэкберне» и говорить нечего, ведь в 1995-м он впервые за долгое время взял золото в Англии. Так что к результату жеребьёвки отнеслись спокойно», — вспоминает Тихонов.

И уже в первом туре чемпион России показал свою мощь, на выезде обыграв британский коллектив — 1:0. Главным героем встречи стал Черчесов, совершивший несколько красивых сейвов. Единственный же мяч после великолепной передачи Шмарова в конце первого тайма забил Юран. Спустя 25 лет бывший нападающий сборной России, а в настоящий момент главный тренер «СКА-Хабаровск» признался: его появление на поле до последнего находилось под большим вопросом из-за травмы

«В день игры после обеда подошёл Георгий Ярцев (помощник главного тренера Олега Романцева. — RT), вероятно, по поручению Романцева и сообщил, что сегодня я в составе. Спросил, не имею ли ничего против шестого номера. Сказал, что это значения не имеет, главное, выйти на поле. В результате удалось забить победный мяч. А под этой «шестёркой» отыграл весь турнир. Для меня она стала фартовой», — объяснил Юран.

При этом, по словам чемпиона СССР и России, первый матч получился для «Спартака» самым трудным на групповом этапе.

«В нём мы выложились даже не на 100%, а на 200%, тогда как в других встречах — на 80 — 90. Выходили и играли с позиции силы, просто уничтожали соперников. Это же было определяющее противостояние», — отметил Юран.

В следующем туре «Спартак» дома обыграл «Легию» благодаря голам Никифорова с пенальти и Юрана — 2:1. Лишь в концовке польской команде удалось сократить отставание в счёте до минимума и даже создать несколько опасных моментов у ворот Черчесова. Он тогда вряд ли мог предположить, что спустя 20 лет возглавит команду соперника и оформит с ней «золотой дубль».

Речь Юрана в Тронхейме и невероятный гол Цымбаларя в Москве

А вот в третьем туре подопечные Романцева неожиданно столкнулись с серьёзными проблемами. В первом тайме «Спартак» пропустил два безответных мяча от «Русенборга». Красно-белые владели преимуществом, но испытывали проблемы в завершающей стадии атак. Хозяева же дважды отличились после перехватов в центре поля.

По легенде, в перерыве Романцев бросил подопечным: «Ребята, что же мы рыбакам-то проигрываем?» Впрочем, спустя годы Кечинов, которому на тот момент было всего 20 лет, поправил: эти слова в раздевалке произнёс не тренер, а эмоциональный Юран.

«Олег Иванович просто зашёл в раздевалку и сказал: «Думаю, вы должны сами поговорить друг с другом». После этого он вышел, и мы общались уже без него. Понятно, где-то и на повышенных тонах», — рассказал шестикратный чемпион России.

В свою очередь, Юран признался, что Романцев вместе с Ярцевым сами попросили его провести жёсткую беседу с партнёрами по команде и замотивировать тех на второй тайм.

«Так подбодрил, что перевыполнили план. Нужно было забивать три, а забили четыре. Шутил: «Извиняюсь, Олег Иванович, переборщил». Видел, что ребята поникли, настроение было пораженческое. Сказал: «Вы что?! Будем лыжникам, рыбакам проигрывать»?! Крикнул, что не уедем отсюда с нулём очков», — подчеркнул Юран.

Стоит отметить и тренерский штаб, который произвёл целый ряд важных изменений. Во многом решающей стала замена Андрея Пятницкого на молодого Аленичева. Дмитрий отправился на правый фланг атаки, Тихонов переместился на левый, а Цымбаларь — в центр. Данные ходы быстро принесли свои плоды. Уже на 58-й минуте Аленичев поставил точку в фирменной спартаковской комбинации. Тут же Романцев выполнил ещё одну провидческую замену, выпустив на поле юного Кечинова.

«Меня Олег Иванович попросил просто получать удовольствие от футбола, раз счёт такой неприглядный. Так и получилось. Да и никакого волнения не было. Смысл волноваться, если твоя команда пропустила два. Казалось, спастись будет тяжело, ведь в первом тайме у «Спартака» и моментов практически не было. «Русенборг» смотрелся сильнее», — признался бывший футболист.

Кечинов своим шансом воспользовался сполна и успел оформить дубль. Особенно красивым получился первый его гол, когда молодой футболист ворвался в чужую штрафную, по пути обыграв двоих оппонентов, и отправил мяч в сетку с рикошетом от защитника. Также отличиться удалось Никифорову, чьи подключения в атаку из обороны также стали «фишкой» того «Спартака».

«Просто так получилось. В тот момент везло, плюс находился в хорошем состоянии. К тому же я играл либеро, и мне было легче. Рядом всегда находился Онопко, который действовал непосредственно по футболисту. А у меня оставалась возможность подключаться к атакам. Работала взаимозаменяемость. Но, понятно, всё это происходило по ситуации. Романцев не давал установку, например, идти вперёд на 20-й минуте», — объяснил причины собственной результативности экс-защитник столичной команды.

Дома же красно-белые вовсе не оставили «Русенборгу» никаких шансов. Уже к 19-й минуте хозяева отличились трижды. Шмаров огорчил оппонента после подачи Тихоновым углового. Юран ворвался в штрафную мимо двух защитников и неожиданно пробил в ближний угол. А Цымбаларь отметился невероятным по красоте ударом с дальней дистанции за шиворот вратарю. 37 тысяч болельщиков, собравшихся на трибунах стадиона «Лужники», скандировали: «Молодцы».

«Мы просто выходили и играли в свой футбол. Перед нами всегда стояла задача с первых минут действовать максимально агрессивно. Плюс, конечно, мастерство футболистов было высочайшим. Сомнений в победе в тот день не было, поскольку мы знали, что из себя представляет соперник, и понимали: такие команды дома можно и нужно обыгрывать», — подчеркнул Тихонов.

Он и поставил точку в этой игре на 80-й минуте. Гол престижа в исполнении Карла-Петера Лёкена в концовке не сильно расстроил спартаковцев, ведь они за два тура до финиша обеспечили себе путёвку в четвертьфинал ЛЧ.

Драка Бэтти и Ле Со в «Лужниках» и ледяное поле на стадионе «Войска Польского»

Казалось, после этого подопечные Романцева могут расслабиться, но впереди их ждала ещё одна важная домашняя встреча — с «Блэкберном». Действующий чемпион Англии на тот момент уже лишился шансов на выход в четвертьфинал. Тем не менее, настрой гостей на игру оказался настолько серьёзным, что уже на первых минутах изумлённые болельщики стали свидетелями драки одноклубников Грэма Ле Со и Дэвида Бэтти. Поспешивший разнять партнёров по команде капитан Тим Шервуд едва не пострадал сам.

«Кто-то ошибся в передаче, и началось. Кричу Диме Аленичеву: «Ты что там устроил?!» Он в ответ: «Да я здесь ни при чём». Судья был обязан удалять обоих за неспортивное поведение. Трудно представить, сколько бы мы забили тогда. А так они вышли на второй тайм: один — с гематомой под глазом, второй — с забинтованной рукой», — вспомнил детали того конфликта Юран.

Столь неожиданная вспышка гнева «Блэкберну» не помогла. «Спартак» смотрелся на голову сильнее и легко проходил оборону соперника с помощью фирменных комбинаций. В первом тайме гости ещё держались и пропустили лишь раз. На 28-й минуте Аленичев ворвался в штрафную и точно пробил в ближний угол мимо защитника. А сразу после перерыва хозяева добили оппонента. Причём отличиться удалось двум защитникам — Никифорову и Рамизу Мамедову. Оба своевременно подключились к атакам со своей половины поля.

«Такие комбинации в «Спартаке» были наиграны, мы понимали друг друга. Если я подключался к атаке, понимал, что мне отдадут пас», — объяснил Никифоров.

«Спартак» мог забить гораздо больше трёх мячей, но не реализовал ряд моментов. Таким образом, действующий чемпион Англии в противостоянии с сильнейшей командой России не только не набрал ни одного очка, но и ни разу не забил.

В последнем туре «Спартак» 6 декабря 1995 года в Варшаве играл с «Легией». Если красно-белые давно гарантировали себе первое место в группе, то поляки вели борьбу за путёвку в четвертьфинал с «Русенборгом» и опережали оппонента на одно очко. Игра проходила на обледенелом газоне стадиона «Войска Польского».

«Поле в Варшаве было очень тяжёлым. По сути, мы вышли играть на каток. Стоял мороз минус десять градусов, шёл снег, а подогрева не было. Мы сразу отложили бутсы, поскольку бегать в них было нереально, и надели кроссовки — сороконожки. Настрой у «Легии» оказался сумасшедший, и польская команда играла неплохо. Нам же этот матч ничего не давал, мы и так шли на первом месте, но хотелось одержать шестую победу подряд», — признался Кечинов.

Хозяева в таких условиях чувствовали себя комфортнее и с ходу сумели создать несколько опасных моментов у ворот Черчесова, однако опытный голкипер действовал выше всяких похвал. В середине первого тайма Цымбаларю удалось открыть счёт, но его гол судья отменил из-за довольно спорного офсайда. Но незадолго до перерыва гости отличились уже по всем правилам. И вновь чужие ворота поразил Мамедов.

Больше забитых мячей в этой встрече болельщики не увидели. Спартаковцы сделали всё, чтобы помочь «Русенборгу» выйти в четвертьфинал, но норвежский коллектив на выезде разгромно уступил «Блэкберну» — 1:4. Таким образом из группы вместе с москвичами вышла «Легия».

Уход Романцева и напрасный дубль Никифорова

Казалось, обладая таким составом, красно-белые вполне могут замахнуться и на победу в ЛЧ, но зимой команда понесла серьёзные потери. Основной защитник и капитан Онопко ушёл в «Овьедо», а Кульков и забивший три мяча Юран — в английский «Миллуолл». Наконец, Черчесов уехал в австрийский «Тироль». Причины у всех оказались разными. По словам Юрана, на отъезд во вторую по силе лигу Англии его побудила любовь.

«Согласился во многом потому, что там жила и работала будущая жена. Мы встречались, ещё когда я играл в «Порту». Ни о чём не жалею. У меня прекрасная супруга, двое детей. Перед Новым годом в Тарасовке собрались команда и руководство. Поздравили друг друга с наступающим, выпили шампанского. Романцев просто не ожидал, что я уеду, ведь предпосылок к этому не было. Но уже после Нового года позвонил в клуб и поставил в известность об отъезде в «Миллуолл», поблагодарил за всё», — рассказал бывший нападающий сборной России.

На замену опытным футболистам пришли совсем молодые исполнители: Артём Безродный, Александр Филимонов, Вадим Евсеев и Александр Ширко. В качестве «дядьки-наставника» к ним взяли 33-летнего олимпийского чемпиона Сергея Горлуковича.

А главное, Романцев в конце 1995-го после того, как «Спартак» финишировал в чемпионате России лишь третьим, ушёл с поста главного тренера, сосредоточившись на руководстве клубом. Место рулевого на один год занял Ярцев, который в итоге привёл спартаковский «пионеротряд» к золотым медалям.

Но в марте 1996-го обескровленный «Спартак» в четвертьфинале ЛЧ не справился с чемпионом Франции «Нантом». На выезде красно-белые играли без номинальных нападающих с молодыми Русланом Нигматуллиным, Александром Липко, Евсеевым и Сергеем Нагорняком в составе. Во втором тайме на поле вышел 17-летний Безродный. В тот вечер коллектив Ярцева пропустил два безответных мяча от Яфета Н’Дорама и Николя Уэдека.

Однако в Москве спустя две недели «Спартак» едва не сотворил чудо. Получивший капитанскую повязку после ухода Онопко Никифоров забил два мяча уже в первом тайме. Сначала он нанёс невероятный удар из полукружия штрафной, а затем оказался расторопнее всех на подаче углового.

«Для меня эта игра получилась удачной, но не для команды. Клуб покинули ключевые футболисты. Пройти «Нант» на том отрезке оказалось нелегко. Но мы вышли играть и побеждать. Мне удалось быстро забить два мяча. Плюс, не поставили пенальти за фол на Кечинове. До сих пор не понимаю, почему судья принял такое решение», — посетовал автор дубля.

Во второй половине встречи хозяева пошли вперёд, чтобы забить третий мяч, но пропустили контратаку, точку в которой поставил Уэдек. После этого исход противостояния был фактически решён. В концовке же Николя укрепился в статусе «злого гения» красно-белых и установил окончательный счёт на табло — 2:2.

«Мы пробились в четвертьфинал и вполне могли взять верх. Аппетит ведь приходит во время еды. Задача была — пройти как можно дальше. Не потеряй «Спартак» ряд ведущих футболистов, думаю, мы бы выбили «Нант». Эта команда была проходимая», — предположил Никифоров.