Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч ЛЧ с «Челси»
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С первых минут на поле «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в составе «Краснодара» выйдут Евгений Городов, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Александр Мартынович, Реми Кабелла, Виктор Классон, Кристоффер Олссон, Тонни де Вильена, Кайо, Маркус Берг и Вандерсон.
В запасе остались Андрей Синицын, Егор Сорокин, Сергей Петров, Евгений Чернов, Александр Черников, Руслан Камболов, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Евгений Марков.
Матч «Челси» — «Краснодар» состоится 8 декабря. Начало — в 23:00 мск.
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