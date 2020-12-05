Дубли Ари и Классона помогли «Краснодару» разгромить «Ротор» в РПЛ

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«Краснодар» одержал разгромную победу над волгоградским «Ротором» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубли Ари и Классона помогли «Краснодару» разгромить «Ротор» в РПЛ
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Краснодару» принесли голы Ари, забившего на 14-й минуте и реализовавшего пенальти на 41-й, Магомеда-Шапи Сулейманова, отличившегося на 43-й минуте, и Виктора Классона, забившего на 85-й минуте и реализовавшего пенальти на 90-й.

«Ротор» играл вдесятером с 30-й минуты, когда за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Андрес Понсе.

«Краснодар» с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Ротор» с 8 очками — 16-й.

Ранее сообщалось, что дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» разгромить «Тамбов» в РПЛ.

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