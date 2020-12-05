Дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» разгромить «Тамбов» в РПЛ
- @fcsm_official
В первом тайме счёт открыл форвард хозяев Джордан Ларссон. После перерыва Эсекьель Понсе увеличил преимущество красно-белых. Причём для того, чтобы засчитать его гол, арбитру встречи Станиславу Васильеву пришлось прибегнуть к помощи VAR.
После этого Герман Онугха сократил отставание «Тамбова». Однако в концовке «Спартак» довёл дело до разгрома: Ларссон и Понсе оформили дубли, ещё один мяч забил Самуэль Жиго.
Москвичи поднялись на первое место в турнирной таблице, но «Зенит» и ЦСКА ещё не провели свои матчи и могут сравняться с командой Доменико Тедеско по очкам.
Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о будущем генерального директора клуба Шамиля Газизова.