Дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» разгромить «Тамбов» в РПЛ

Короткая ссылка
Московский «Спартак» разгромил на своём поле «Тамбов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу (5:1).
Дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» разгромить «Тамбов» в РПЛ
  • @fcsm_official
  • Twitter

В первом тайме счёт открыл форвард хозяев Джордан Ларссон. После перерыва Эсекьель Понсе увеличил преимущество красно-белых. Причём для того, чтобы засчитать его гол, арбитру встречи Станиславу Васильеву пришлось прибегнуть к помощи VAR.

После этого Герман Онугха сократил отставание «Тамбова». Однако в концовке «Спартак» довёл дело до разгрома: Ларссон и Понсе оформили дубли, ещё один мяч забил Самуэль Жиго.

Москвичи поднялись на первое место в турнирной таблице, но «Зенит» и ЦСКА ещё не провели свои матчи и могут сравняться с командой Доменико Тедеско по очкам.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о будущем генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить