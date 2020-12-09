МЮ проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

Английский «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от немецкого «РБ Лейпциг» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Анхелиньо, отличившегося на 2-й минуте, Амаду Айдара, забившего на 13-й минуте, и Джастина Клюйверта, забившего на 69-й минуте.

МЮ ответил голами Бруну Фернандеша, реализовавшего пенальти на 80-й минуте, и Поля Погба, забившего на 82-й минуте.

«Лейпциг» поднялся на первое место в турнирной таблице группы H, набрав 12 очков. МЮ с 9 очками — третий.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду с пенальти помог «Ювентусу» разгромить «Барселону» в матче ЛЧ.