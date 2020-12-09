Журналист заявил, что помощник наставника «Истанбула» Вебо назвал румынских судей цыганами

Румынский спортивный журналист Эмануэль Рошу привёл некоторые подробности расистского скандала во время матча Лиги чемпионов между клубами «Истанбул Башакшехир» и «Пари Сен-Жермен».

Эта игра была остановлена в первом тайме после того, как четвёртый арбитр Себастьян Колтеску, говоря о помощнике главного тренера турецкой команды камерунце Пьере Вебо, назвал его чёрным парнем. При этом Колтеску использовал слово negrul, что на румынском означает «чёрный», но на других языках может быть принято за оскорбление.

Вебо возмутился высказыванием судьи, и обе команды покинули поле в знак протеста.

Как утверждает Рошу в Twitter, в дебюте встречи Вебо назвал судей из Румынии цыганами. Кроме того, игрок «Истанбул Башакшехир» Мехмет Топал сказал, что в его стране «румыны — цыгане». По словам Рошу, фразу о чёрном парне произнёс не Колтеску, а ассистент главного судьи Октавиан Совре.

Ранее сообщалось, что удаление Вебо в скандальном матче «Истанбул Башакшехир» — ПСЖ аннулировано.