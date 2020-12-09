СМИ: Удаление Вебо в скандальном матче «Истанбул Башакшехир» —ПСЖ аннулировано
- Reuters
Об этом сообщает турецкий канал NTV Spor.
Эта игра была прервана на 14-й минуте после того, как обе команды покинули поле в знак протеста против расистских, по их мнению, действий четвёртого арбитра Себастьян Колтеску. Он назвал Вебо чёрным парнем, чем спровоцировал скандал.
Матч будет доигран в среду, 9 декабря. Судьёй в оперативном порядке назначен голландец Данни Маккели.
Ранее сообщалось, что Неймар выступил в поддержку движения Black Lives Matter после расистского инцидента в матче ЛЧ.