СМИ: Удаление Вебо в скандальном матче «Истанбул Башакшехир» —ПСЖ аннулировано

Красная карточка, показанная ассистенту главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьеру Вебо румынским судьёй Овидиу Харцеганом во время матча с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, была отменена.

Об этом сообщает турецкий канал NTV Spor.

Эта игра была прервана на 14-й минуте после того, как обе команды покинули поле в знак протеста против расистских, по их мнению, действий четвёртого арбитра Себастьян Колтеску. Он назвал Вебо чёрным парнем, чем спровоцировал скандал.

Матч будет доигран в среду, 9 декабря. Судьёй в оперативном порядке назначен голландец Данни Маккели.

Ранее сообщалось, что Неймар выступил в поддержку движения Black Lives Matter после расистского инцидента в матче ЛЧ.