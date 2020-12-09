Неймар выступил в поддержку движения Black Lives Matter после расистского инцидента в матче ЛЧ
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«Black lives matter», — написал бразилец в своём аккаунте в Instagram.
Инцидент произошёл в первом тайме матча. Резервный арбитр Себастьян Колцеску предположительно назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба.
Ранее ПСЖ выступил с заявлением относительно расистского скандала в матче ЛЧ с «Истанбулом».