Неймар выступил в поддержку движения Black Lives Matter после расистского инцидента в матче ЛЧ

Неймар опубликовал на своей странице в социальной сети пост после прерванного из-за расизма матча шестого тура Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ — «Истанбул Башакшехир».

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«Black lives matter», — написал бразилец в своём аккаунте в Instagram. Инцидент произошёл в первом тайме матча. Резервный арбитр Себастьян Колцеску предположительно назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба. Ранее ПСЖ выступил с заявлением относительно расистского скандала в матче ЛЧ с «Истанбулом».