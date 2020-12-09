Неймар выступил в поддержку движения Black Lives Matter после расистского инцидента в матче ЛЧ

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Неймар опубликовал на своей странице в социальной сети пост после прерванного из-за расизма матча шестого тура Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ — «Истанбул Башакшехир».
Неймар выступил в поддержку движения Black Lives Matter после расистского инцидента в матче ЛЧ
  • © REUTERS/Charles Platiau

«Black lives matter», — написал бразилец в своём аккаунте в Instagram.

Инцидент произошёл в первом тайме матча. Резервный арбитр Себастьян Колцеску предположительно назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба. 

Ранее ПСЖ выступил с заявлением относительно расистского скандала в матче ЛЧ с «Истанбулом».

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