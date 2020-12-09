ПСЖ выступил с заявлением относительно расистского скандала в матче ЛЧ с «Истанбулом»

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Пресс-служба ПСЖ опубликовала заявление о прерванном из-за расистского инцидента матче шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Истанбул Башакшехир».
ПСЖ выступил с заявлением относительно расистского скандала в матче ЛЧ с «Истанбулом»
  • © REUTERS/Charles Platiau

«Любая форма расизма противоречит ценностям, которые исповедует ПСЖ, его президент, персонал и футболисты. Более 15 лет клуб возглавляет борьбу со всеми формами дискриминаций. ПСЖ сегодня является одним из наиболее приверженных борьбе со всеми формами насилия и дискриминации», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ПСЖ.

В матче с «Истанбулом» резервный судья встречи Себастьян Колцеску предположительно назвал помощника главного тренера турецкой команды Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба. В результате инцидента футболисты отказались возвращаться на поле. Сам матч будет доигран сегодня, 9 декабря, начиная с 20:55 мск.

Ранее было опубликовано видео конфликта между игроком «Истанбула» и арбитром в матче ЛЧ.

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