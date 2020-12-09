ПСЖ разгромил «Истанбул» в матче ЛЧ, который был прерван из-за расистского скандала

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Французский ПСЖ одержал крупную победу над турецким «Истанбулом» в матче заключительного, шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
ПСЖ разгромил «Истанбул» в матче ЛЧ, который был прерван из-за расистского скандала
  • © REUTERS/Charles Platiau

Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 5:1.

Напомним, что 8 декабря в первом тайме матча резервный арбитр Себастьян Колцеску, предположительно, назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба. В итоге было принято решение доиграть матч на следующий день. Игра продолжилась 9 декабря с 15-й минуты уже с другой бригадой арбитров.

В составе парижан хет-трик оформил Неймар, а также дублем отметился Килиан Мбаппе (один из голов — с пенальти). Гости ответили только голом Мехмета Топала.

ПСЖ набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы H. «Истанбул» с тремя очками в активе занял последнюю позицию в квартете.

Ранее семикратный чемпион «Формулы-1» пилот Mercedes Льюис Хэмилтон отреагировал на расистский скандал в матче ПСЖ — «Истанбул».

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