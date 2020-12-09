Хэмилтон отреагировал на расистский скандал в матче ПСЖ — «Истанбул»

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон высказался о расистском скандале в матче шестого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким «Истанбул Башакшехир».

«Это неприемлемо. Респект командам за занятую ими позицию и демонстрацию того, что проявление расизма недопустимо. Я надеюсь, что инцидент будет тщательно расследован», — написал Хэмилтон в своём Instagram.

Инцидент произошёл в первом тайме матча. Резервный арбитр Себастьян Колцеску, предположительно, назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба. В итоге было принято решение доиграть матч на следующий день.

Ранее сообщалось, что судье матча ПСЖ — «Истанбул» грозит дисквалификация минимум на десять матчей.