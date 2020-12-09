СМИ: Судье матча ПСЖ — «Истанбул» грозит дисквалификация минимум на 10 матчей
- Reuters
Как сообщает The Times, официальные лица матча подчиняются дисциплинарным правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые предусматривают за любое проявление расизма минимальную дисквалификацию на десять матчей.
Инцидент произошёл в первом тайме матча. Резервный арбитр Себастьян Колцеску, предположительно, назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба.
Ранее журналист заявил, что помощник наставника «Истанбула» Вебо назвал румынских судей цыганами.