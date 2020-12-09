СМИ: Судье матча ПСЖ — «Истанбул» грозит дисквалификация минимум на 10 матчей

Резервного арбитра матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким «Истанбул Башакшехир» Себастьяна Колцеску могут отстранить на десять матчей за проявление расизма.

Reuters

Как сообщает The Times, официальные лица матча подчиняются дисциплинарным правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые предусматривают за любое проявление расизма минимальную дисквалификацию на десять матчей. Инцидент произошёл в первом тайме матча. Резервный арбитр Себастьян Колцеску, предположительно, назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба. Ранее журналист заявил, что помощник наставника «Истанбула» Вебо назвал румынских судей цыганами.