СМИ: Судье матча ПСЖ — «Истанбул» грозит дисквалификация минимум на 10 матчей

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Резервного арбитра матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким «Истанбул Башакшехир» Себастьяна Колцеску могут отстранить на десять матчей за проявление расизма.
СМИ: Судье матча ПСЖ — «Истанбул» грозит дисквалификация минимум на 10 матчей
  • Reuters

Как сообщает The Times, официальные лица матча подчиняются дисциплинарным правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые предусматривают за любое проявление расизма минимальную дисквалификацию на десять матчей.

Инцидент произошёл в первом тайме матча. Резервный арбитр Себастьян Колцеску, предположительно, назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба. 

Ранее журналист заявил, что помощник наставника «Истанбула» Вебо назвал румынских судей цыганами.

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