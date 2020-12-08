Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» остановлен

Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и турецким «Истанбул Башакшехир» приостановлен.

Игра, проходящая в Париже была приостановлена в середине первого тайма при счёте 0:0. Обе команды вернулись в раздевалки.

По данным СМИ, причиной остановки матча стало высказывание резервного судьи встречи Себастьян Чолтеску расистского характера в адрес ассистента главного тренера «Истанбула» Окана Бурука — Пьера Вебо, который был удалён с поля главным арбитром Овидиу Хацеганом.

Ранее сообщалось, что «Брюгге» в меньшинстве вырвал ничью в матче ЛЧ с «Лацио».