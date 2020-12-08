«Брюгге» в меньшинстве вырвал ничью в матче ЛЧ с «Лацио»

Бельгийский «Брюгге» и римский «Лацио» сыграли вничью в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 2:2.

«Лацио» забил первым. На 12-й минуте отличился Хоакин Корреа. «Брюгге» ответил голом Руда Вормера на 15-й минуте.

Римская команда снова вышла вперёд на 27-й минуте — пенальти реализовал Чиро Иммобиле.

«Брюгге» остался вдесятером на 39-й минуте, после того как за вторую жёлтую карточку был удалён Эдуард Соболь.

Бельгийский коллектив сумел вырвать ничью благодаря голу Ханса Ванакена, забившего на 76-й минуте.

«Лацио» занял второе место в группе, набрав десять очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Брюгге», ставший третьим с восемью очками, продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.