«Брюгге» в меньшинстве вырвал ничью в матче ЛЧ с «Лацио»
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Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 2:2.
«Лацио» забил первым. На 12-й минуте отличился Хоакин Корреа. «Брюгге» ответил голом Руда Вормера на 15-й минуте.
Римская команда снова вышла вперёд на 27-й минуте — пенальти реализовал Чиро Иммобиле.
«Брюгге» остался вдесятером на 39-й минуте, после того как за вторую жёлтую карточку был удалён Эдуард Соболь.
Бельгийский коллектив сумел вырвать ничью благодаря голу Ханса Ванакена, забившего на 76-й минуте.
«Лацио» занял второе место в группе, набрав десять очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Брюгге», ставший третьим с восемью очками, продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Боруссии» в матче Лиги чемпионов.