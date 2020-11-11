«Иногда я путаюсь в словах»: глава Футбольной ассоциации Англии ушёл в отставку после обвинений в расизме

Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк ушёл в отставку после четырёх лет работы. Поводом стали его заявления на слушаниях в парламентском комитете, на которых 63-летний функционер употребил выражение «цветные футболисты». Также его раскритиковали за объяснение, почему девушки не хотят становиться вратарями, и сравнение сотрудников с южноазиатскими и карибскими корнями. При этом Кларк продолжает оставаться вице-президентом ФИФА.

Футбольную ассоциацию Англии (FA), одну из самых влиятельных организаций в футболе, потряс расистский скандал. Её председатель Грег Кларк ушёл в отставку после того, как употребил ряд выражений, вызвавших негативную реакцию в британском обществе. 63-летний функционер занимал должность главы английского футбола на протяжении четырёх лет.

Во вторник, 10 ноября, Кларк выступил по видеосвязи перед членами комитета цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта при палате общин Великобритании. Рассказывая о состоянии футбола в регионе, он употребил выражение «цветные футболисты». Внимание общественности также привлекло его сравнение южноазиатов и темнокожих выходцев с Карибских островов.

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«Если вы зайдёте в отдел информационных технологий FA, то увидите там больше южноазиатов, чем афрокарибцев. У них разные карьерные интересы», — сказал Кларк.

В своей речи глава FA заявил, что «быть геем — это жизненный выбор». При этом функционер предположил, что признание нетрадиционной ориентации должно встречать поддержку внутри команд. Говоря о развитии женского футбола, Кларк тоже допустил неосторожное высказывание. Он рассказал о жалобе тренера на то, что девушки не хотят становиться вратарями, потому что «не любят, когда мяч пинают в их направлении».

Кларк поспешил сразу же принести извинения за свои слова. Продолжая выступать перед членами парламента, он заявил, что термин «цветные» распространён в США, где ему приходилось работать в прошлом.

«Если я так сказал, то приношу свои глубокие извинения. На меня сильно повлияла работа за границей. Я много лет проработал в США, где от меня в соответствии с тамошними законами в области разнообразия и форматом позитивной дискриминации требовалось иногда употреблять термин «цветные люди». Иногда я путаюсь в словах», — спохватился Кларк.

Однако это не помогло ему избежать скандала. Высказывания Кларка вскоре осудила организация Kick It Out, которая занимается борьбой с дискриминацией в британском футболе и спонсируется FA. Её глава Санджай Бхандари заявил, что Кларк допустил формулировки, которые непозволительно употреблять в наши дни.

«Я был ужасно разочарован сегодняшними заявлениями Грега Кларка перед парламентским комитетом. Употребление им устаревшей лексики для обозначения темнокожих и азиатов (слова «цветные») — это нечто, пришедшее прямиком из прошлых десятилетий, и оно должно остаться на свалке истории. Быть геем — это тоже не «жизненный выбор», как он утверждал. Легкомысленное проявление сексизма в словах о том, что «девушки» не любят, когда в них с силой попадают мячом, ошеломляет независимо от того, кто позволяет себе такие выражения, не говоря уже о лидере нашего национального вида спорта. Это абсолютно неприемлемо. Меня также обеспокоило использование недалёкого расистского стереотипа о южных азиатах и их предполагаемых карьерных предпочтениях», — сказал Бхандари.

Недовольство словами Кларка выразили также некоторые бывшие футболисты. Экс-форвард сборной Англии и «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор возмутился тем, как функционер назвал темнокожих.

«Итак, глава FA теперь называет нас цветными футболистами. Ну и как должен прекратиться расизм с такими-то людьми у руля?» — написал Агбонлахор в Twitter.

So the fa chairman now calls us coloured footballers 😭😭😭🤬🤬🤬 How will racism end with people like him at the top — Gabriel Agbonlahor (@officialga11) November 10, 2020

Бывший игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Стэн Коллимор тоже остался недоволен высказываниями Кларка. Он отметил, что показателем расизма является то, что другие люди не видят ничего плохого в словах главы FA.

«Самый яркий пример расового профилирования, который вы увидите. И то, как много в основном белых мужчин говорят, что «он хороший, но просто старый, а человек-то неплохой», объясняет, почему расизм движется вперёд, а не отступает. Подобному всегда подыскивается какое-то оправдание», — заявил Коллимор.

The clearest example of racial profiling that you will see.



And seeing so many particularly white men commenting "he's nice, he's just old, his heart is in the right place", is why racism is moving forward, not in retreat.



Always an excuse for it.



pic.twitter.com/E6GFJMoIt4 — Stan Collymore (@StanCollymore) November 10, 2020

В FA принесли извинения за слова Кларка и заверили, что он понимает недопустимость употребления слова «цветной». Однако это не уберегло его от последствий. В тот же день Кларк подал в отставку с поста председателя ассоциации. Он признал, что его слова были неуважительны ко всем, кто причастен к футболу в Англии.

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«Как человек, который любит футбол и служил ему десятилетиями, будет правильным, если я поставлю интересы футбола на первое место. 2020 год был годом испытаний, и я думал над тем, чтобы уйти и дать дорогу новому председателю после того, как Марк Баллингем начал прекрасно исполнять обязанности генерального директора. Мои неприемлемые слова перед парламентом оказали плохую услугу нашему виду спорта, тем, кто смотрит, занимается, судит и руководит им. Это подтолкнуло меня к решению двигаться дальше. Я глубоко опечален тем, что оскорбил много разных сообществ в футболе, которые я и другие с таким трудом пытались вовлечь в него. Хочу поблагодарить друзей и коллег по игре за мудрость и советы, которые они давали мне долгие годы, и уйти с поста главы FA незамедлительно», — сказал Кларк в своём заявлении.

Исполняющим обязанности председателя FA временно будет спортивный юрист Питер Маккормик. В ближайшее время совет FA начнёт процесс поиска человека, который займёт должность главы английского футбола. Кларк продолжает оставаться вице-президентом Международной федерации футбола (ФИФА). Этот пост он занимает как представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в совете ФИФА до 2023 года.