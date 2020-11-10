Глава FA покинул свой пост из-за расистского высказывания

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Председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк покинул свой пост в связи с конфликтом на расовой почве.
Глава FA покинул свой пост из-за расистского высказывания
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба FA. Исполняющим обязанности председателя организации назначен Питер Маккормик.

Кларк во время выступления в Департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта на конференции о расизме в отношении футболистов в социальных сетях назвал игроков — представителей этнических меньшинств «цветными».

Позднее он принёс извинения.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал тот факт, что перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» не все футболисты российской команды встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

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