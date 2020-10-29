Губерниев: это личное дело каждого, опускаться на колено или нет

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, что перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» не все футболисты российской команды встали на колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter.

«Это личное дело каждого, опускаться на колено или нет. Для того чтобы любить свою страну, необязательно каждое утро петь гимн. Для того чтобы выражать солидарность тем или иным движениям, важно, что происходит в душе, а не в колене. Кто-то плачет, кто-то руки к небу поднимает, а кто-то у себя в душе это переживает. Я не считаю, что это повод для дискуссий. Футболисты выходят в футболках «Нет расизму». Все всё понимают», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Перед началом встречи в Краснодаре на одноимённом стадионе футболисты «Челси» и главный судья матча встали на колено. Ряд футболистов российской команды проигнорировали акцию.

Ранее в УЕФА прокомментировали отказ игроков «Краснодара» вставать на колено в матче ЛЧ с «Челси».