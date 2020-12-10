Тренер ПСЖ высказался о расистском скандале в матче ЛЧ с «Истанбулом»

Короткая ссылка
Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель прокомментировал инцидент, который произошёл во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Истанбул Башакшехир» (5:1).
Тренер ПСЖ высказался о расистском скандале в матче ЛЧ с «Истанбулом»
  • © REUTERS/Charles Platiau

«Игроки приняли твёрдое решение об уходе с поля, проявили солидарность с соперником. У них было много мужества. В раздевалке было ясно, что они хотят показать именно такую реакцию на инцидент. Они взрослые люди и знают, что делают. Я не осознавал всей ситуации, так как слов на поле не слышал, но в раздевалке нам всё стало очень понятно. Так что было просто необходимо, чтобы мы проявили эту солидарность», — цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, что 8 декабря в первом тайме матча резервный арбитр Себастьян Колцеску, предположительно, назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба. В итоге было принято решение доиграть матч на следующий день. Игра продолжилась 9 декабря с 15-й минуты уже с другой бригадой арбитров.

Ранее сообщалось, что ПСЖ разгромил «Истанбул» в матче ЛЧ, который был прерван из-за расистского скандала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить