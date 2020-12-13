Нули в манкунианском дерби, первое поражение «Атлетико» и разгром «Боруссии»: события дня в европейском футболе

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» не сумели поразить ворота друг друга в центральном матче 12-го тура АПЛ. «Атлетико» потерпел первое поражение в текущем сезоне Примеры, уступив в мадридском дерби «Реалу». Дортмундская «Боруссия» сенсационно пропустила пять мячей от «Штутгарта» в Бундеслиге. А «Монако», цвета которого защищает Александр Головин, оказался слабее «Марселя» в Лиге 1. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Нули в манкунианском дерби

В центральном матче 12-го тура АПЛ в рамках манчестерского дерби сошлись «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Впервые за три года команды не сумели поразить ворота друг друга. За всю игру соперники создали по одному опасному моменту. В конце первого тайма Давид де Хеа справился с выстрелом Рияда Мареза в упор, а на добивании Кевин Де Брёйне отправил мяч выше створа.

А в начале второго тайма Маркус Рашфорд упал в единоборстве с Кайлом Уолкером, судья Крис Кавана указал на «точку», но после просмотра повтора решил, что защитник «горожан» всё же сыграл в мяч, и отменил пенальти. Таким образом, МЮ не забил уже в трёх домашних матчах текущего сезона Английской премьер-лиги (в прошлом сезоне команда не поразила ворота соперников всего в двух встречах АПЛ на своём стадионе).

Удивительный рекорд Бензема

Дерби состоялось и в чемпионате Испании. В рамках мадридского противостояния «Реал» принимал «Атлетико». Подопечные Диего Симеоне подошли к нему в ранге лидера чемпионата, не имея поражений за плечами. Однако в данной встрече они прервали не только десятиматчевую беспроигрышную серию, но и семиматчевую выигрышную серию в текущем сезоне.

«Реал» ответственнее отнёсся к своим моментам. На 15-й минуте Каземиро открыл счёт после подачи Тони Крооса с углового. А по истечении часа встречи невольным соавтором гола выступил Ян Облак. Словенец неудачно подставился под мяч после удара Даниэля Карвахаля в штангу.

У «Атлетико», несмотря на все старания, не получилось поразить ворота Тибо Куртуа. При этом в первом тайме коллектив Симеоне не нанёс ни одного удара в створ ворот соперника. Попутно команда прервала 26-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Испании. Последнее поражение в Примере «Атлетико» также потерпел от «Реала» — в феврале 2020-го.

Карим Бензема провёл 528-й матч в составе королевского клуба и побил рекорд Роберто Карлоса по количеству встреч за мадридцев среди иностранцев.

Разгром «Боруссии»

Главная же неожиданность игрового дня произошла в чемпионате Германии, в котором дортмундская «Боруссия» крупно уступила середняку «Штутгарту» — 1:5. Причём начало встречи не предвещало беды для подопечных Люсьена Фавра. Силла Вамангитука открыл счёт с пенальти в середине первого тайма, однако Джованни Рейна быстро восстановил статус-кво на табло. Джуд Беллингхэм также поразил чужие ворота, однако судья отменил гол из-за положения вне игры.

Но в начале второй половины встречи дортмундцы буквально провалились. Команда пошла вперёд всеми силами и пропустила трижды за 11 минут. Вамангитука оформил дубль, а затем ассистировал Танги Кулибали. Также чужие ворота удалось поразить Филиппу Фёрстеру. Точку же в противостоянии поставил вышедший на замену Николас Гонсалес. «Боруссия» пропустила дома пять мячей впервые за 11 лет.

Очки в рамках 11-го тура Бундеслиги сенсационно потеряла и «Бавария». Вслед за ничьей с «Лейпцигом» мюнхенцы на выезде разошлись миром с «Унионом» — 1:1. Уже на четвёртой минуте счёт открыл нападающий хозяев Гриша Прёмель. Спас гостей от поражения в середине второго тайма Роберт Левандовски. Для него данный гол стал 13-м в десяти играх текущего сезона Бундеслиги. С этим показателем поляк уверенно лидирует в гонке бомбардиров турнира, на три мяча опережая Эрлинга Холанда.

Грубейшие ошибки «Лацио»

Потерпел поражение и другой соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов — «Лацио». Римляне, пробившиеся в плей-офф главного еврокубка, дома неожиданно уступили «Вероне» — 1:2.

При этом столичная команда стала жертвой грубейших ошибок собственных футболистов. В конце первого тайма Мануэль Лаццари, пытаясь прервать удар соперника по воротам, срезал мяч в створ. А на 67-й минуте Пепе Рейна крайне неудачно сыграл на выходе и позволил Адриену Тамезу опередить себя. Для француза этот гол стал первым в текущем сезоне Серии А.

А вот лучший бомбардир прошлого розыгрыша чемпионата Италии Чиро Иммобиле на этот раз поразить ворота соперника не сумел. Нападающий прервал серию из пяти матчей национального первенства подряд с забитыми мячами.

Второе поражение «Монако» подряд

А в рамках Лиги 1 второе поражение подряд потерпел «Монако», цвета которого защищает Александр Головин. При этом сам россиянин вновь не попал в заявку на матч, хотя ещё пару недель назад в своих социальных сетях сообщал о возобновлении тренировок после травмы.

В отсутствие россиянина монегаски пропустили два мяча уже к 13-й минуте. Сначала чужие ворота после подачи с фланга поразил Флорьян Товен, а затем — Дарио Бенедетто. Последний сделал это на грани офсайда, но судья Бенуа Мийо взятие ворот засчитал.

А в начале второго тайма рефери, посмотрев повтор, не стал назначать пенальти за игру рукой у футболиста «Марселя». Однако ближе к финальному свистку арбитр всё же указал на «точку» в штрафной «Олимпика» и Виссам Бен-Йеддер забил седьмой мяч в текущем сезоне чемпионата Франции.

Однако это не помешало «Марселю» одержать шестую победу подряд в Лиге 1 и сохранить второе место в турнирной таблице. Всего на очко от команды Андре Виллаш-Боаша отстаёт «Монпелье», который на выезде оказался сильнее «Ланса» — 3:2, а также «Лилль» и «Лион».