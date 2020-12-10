Герой ЧМ-1982 и обладатель «Золотого мяча»: умер легендарный итальянский футболист Паоло Росси

Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Паоло Росси скончался от рака лёгких. Ему было 64 года. В историю футбола он вошёл своим выступлением на чемпионате мира в 1982 году, когда не только помог национальной команде выиграть титул, но и стал лучшим бомбардиром турнира и обладателем «Золотого мяча». Незадолго до этого Росси отбыл двухлетнюю дисквалификацию за игру в договорных матчах, из-за чего его участие в мундиале оставалось под вопросом.

Легендарный итальянский футболист, герой чемпионата мира 1982 года Паоло Росси скончался 9 декабря на 65-м году жизни. По данным Gazzetta dello Sport, причиной смерти стал рак лёгких.

Первой об уходе из жизни бывшего нападающего «Ювентуса» и «Милана» сообщила его жена Федерика Каппеллетти. Она выложила совместный снимок в Instagram с подписью «Навсегда». Чуть позже трагическую новость подтвердил ведущий телеканала RAI Sport Энрико Варрьяле, где Росси в последнее время работал в качестве эксперта.

«Очень печальная новость: нас покинул Паоло Росси. Незабываемый Паблито, который влюбил нас всех в себя тем летом 1982-го, а в последние годы был ценным и компетентным товарищем по работе в RAI. Покойся с миром, дорогой Паоло», — написал Варрьяле в Twitter.

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Будущий кумир итальянских болельщиков и обладатель «Золотого» мяча родился в 1956 году в Прато. В молодости Росси заметили скауты «Ювентуса» и предложили ему первый профессиональный контракт. Но начало его футбольной карьеры оказалось крайне неудачным — из-за постоянных травм нападающий провёл всего три матча в Кубке Италии за три года. Короткая аренда в «Комо» тоже не принесла ему успеха, и вскоре Росси стал игроком «Виченцы» в Серии B.

Но именно там, во втором по силе дивизионе чемпионата Италии, Росси наконец-то раскрылся. В свой первый полный сезон он забил 21 мяч и стал лучшим бомбардиром турнира, а заодно помог команде вернуться в элиту. В Серии A «Виченца» сразу же поднялась на второе место, уступив только «Ювентусу». Во многом это была вновь заслуга Росси, у которого в активе было 24 гола.

Своим феноменальным выступлением игрок тут же заслужил поездку на чемпионат мира в Аргентину. Вместе с Роберто Беттегой и Франко Каузио Росси образовал мощный атакующий треугольник, наводивший ужас на соперников. Италия тогда выиграла все три матча первого группового этапа, но в следующей стадии сыграла вничью с ФРГ и уступила Нидерландам. В матче за третье место «Скуадра Адзурра» проиграла Бразилии и заняла четвёртое место. Росси за весь турнир забил три мяча и в итоге стал обладателем «Серебряного мяча» как второй лучший игрок мундиаля.

Пока Росси играл на чемпионате мира, за его спиной разворачивался спор между «Ювентусом» и «Виченцой» за право владения игроком. Оба клуба сражались за главную звезду в Италии и договорились, что полные права получит тот, кто предложит большую сумму. «Виченца» очень хотела сохранить игрока для участия в еврокубках и заплатила 2,6 млрд лир за половину контракта, сделав Росси самым дорогим игроком мира на тот момент.

Но с этого момента у нападающего началась полоса неудач. Хотя он и забил 15 голов в следующем розыгрыше чемпионата Италии, «Виченца» вновь опустилась в Серию B, а Росси отправился в аренду в «Перуджу», чтобы продолжить играть в высшем дивизионе. В 1980 году в Италии грянул грандиозный скандал с договорными матчами, и Росси стал одним из его фигурантов. Сам он не признавал за собой никакой вины, и суд встал на его сторону, однако Итальянская федерация футбола всё равно дисквалифицировала нападающего на три года. Но после того как Италия на домашнем Евро-1980 заняла четвёртое место, срок был сокращён на два года.

Росси вернулся в футбол только в конце сезона-1981/82. К тому времени он уже стал игроком «Ювентуса». Нападающий успел провести всего три матча и забил один мяч, но стал чемпионом Италии и вскоре получил вызов на чемпионат мира в Испании, что стало большим сюрпризом для болельщиков. Росси уже не воспринимали как большую звезду и критиковали его за плохую форму. Но главный тренер Италии Энцо Беарзот верил в нападающего и выпускал его на поле, хотя в первых трёх матчах он так и не забил ни одного мяча, а команда едва пробилась во второй раунд с тремя ничьими.

Не отличился Росси и на следующем этапе, когда пришло время встретиться с действующим чемпионом мира Аргентиной, за которую играл Диего Марадона. Но Италия смогла выиграть этот матч и продолжила борьбу за титул. Для выхода в полуфинал ей необходимо было обыграть Бразилию, и тогда Росси наконец-то проявил себя. Он оформил хет-трик, отличившись в первый раз уже на пятой минуте. Хотя бразильцы очень активно атаковали, они смогли ответить всего двумя мячами.

В полуфинале Росси вновь в одиночку решил исход матча — его дубль принёс победу над Польшей. В решающем матче с ФРГ он в третий раз подряд открыл счёт и помог Италии выиграть чемпионат мира впервые с 1938 года. Росси также стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком турнира. До него это удавалось только бразильцу Гарринче в 1962 году и аргентинцу Марио Кемпесу в 1978-м, с тех пор никто больше этого не добивался. По итогам 1982 года Росси также выиграл «Золотой мяч».

После чемпионата мира Росси наконец-то добился успехов и на клубном уровне. Он провёл три сезона в «Ювентусе» и был частью знаменитого трио с Мишелем Платини и Збигневом Бонеком. Вместе они выиграли чемпионат Италии, Кубок Италии, Кубок обладателей Кубков, Суперкубок УЕФА, а в 1985 году принесли туринскому клубу первую победу в Кубке европейских чемпионов.

После этого Росси провёл по одному сезону в «Милане» и «Эллас Вероне» и завершил карьеру в 1987 году. Годом ранее он провёл и свой последний матч в составе сборной Италии. Росси был включён в состав на чемпионат мира 1986 года, но ни разу не вышел на поле из-за травм и плохого самочувствия на большой высоте. Росси оформил 134 гола на клубном уровне и забил 20 мячей за сборную, в том числе девять на чемпионатах мира. За это его будут помнить как одного из самых ярких футболистов Италии.