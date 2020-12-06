В Минспорта выразили соболезнования в связи со смертью Понедельника

Министерство спорта России выразило соболезнования в связи со смертью легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

«Министерство спорта Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Владимировича и всей российской футбольной семье», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

5 декабря стало известно, что Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.

На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он являлся победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче против команды Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.

Ранее Валерий Газзаев отметил, что Виктор Понедельник — не только легенда советского футбола, он ещё и помогал футболистам.