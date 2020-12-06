Газзаев: Виктор Понедельник — не только легенда советского футбола, он ещё и помогал футболистам

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Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на смерть легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.
Газзаев: Виктор Понедельник — не только легенда советского футбола, он ещё и помогал футболистам
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Хорошо знал Виктора Владимировича. Блестящий форвард. После завершения карьеры он стал журналистом, был главным редактором «Футбола», профессионалом во всём, очень разносторонним человеком. Виктор — не только легенда советского футбола, который вошёл в историю, но ещё и помогал футболистам, уделял много внимания нашей игре. Знал его очень хорошо. Хочу выразить самые искренние соболезнования родным, близким и всем, кто хорошо знал этого великого человека. Это большая утрата», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

5 декабря стало известно, что Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.

На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он являлся победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче против команды Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.

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