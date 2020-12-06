Газзаев: Виктор Понедельник — не только легенда советского футбола, он ещё и помогал футболистам

Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев отреагировал на смерть легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

«Хорошо знал Виктора Владимировича. Блестящий форвард. После завершения карьеры он стал журналистом, был главным редактором «Футбола», профессионалом во всём, очень разносторонним человеком. Виктор — не только легенда советского футбола, который вошёл в историю, но ещё и помогал футболистам, уделял много внимания нашей игре. Знал его очень хорошо. Хочу выразить самые искренние соболезнования родным, близким и всем, кто хорошо знал этого великого человека. Это большая утрата», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

5 декабря стало известно, что Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.

На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он являлся победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче против команды Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.