Газзаев: Виктор Понедельник — не только легенда советского футбола, он ещё и помогал футболистам
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«Хорошо знал Виктора Владимировича. Блестящий форвард. После завершения карьеры он стал журналистом, был главным редактором «Футбола», профессионалом во всём, очень разносторонним человеком. Виктор — не только легенда советского футбола, который вошёл в историю, но ещё и помогал футболистам, уделял много внимания нашей игре. Знал его очень хорошо. Хочу выразить самые искренние соболезнования родным, близким и всем, кто хорошо знал этого великого человека. Это большая утрата», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».
5 декабря стало известно, что Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет.
На клубном уровне Понедельник играл за «Ростсельмаш», СКА, ЦСКА и «Спартак». За сборную СССР он провёл 29 матчей и забил 20 мячей. Он являлся победителем первого чемпионата Европы 1960 года. В финальном матче против команды Югославии он забил победный для сборной СССР мяч в дополнительное время.