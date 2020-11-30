Ложные показания и обвинения в непредумышленном убийстве: в деле о смерти Марадоны появились новые подробности

Нейрохирург Леопольдо Луке, бывший врач Диего Марадоны, прооперировавший легендарного футболиста незадолго до его смерти, попал в поле зрения следователей. Аргентинские правоохранители считают, что он может быть виновен в непредумышленном убийстве, поскольку якобы слишком рано позволил Марадоне покинуть клинику после операции. Сам медик отрицает какую-либо причастность к смерти экс-спортсмена. Между тем одна из медсестёр, ухаживавших за Марадоной в его доме, призналась, что якобы под давлением медицинской организации, в которой она работает, дала ложные показания о событиях дня трагедии.

Новые детали расследования

Смерть Диего Марадоны обрастает новыми подробностями. Нейрохирург Леопольдо Луке, проводивший легендарному футболисту операцию по удалению гематомы головного мозга, заподозрен в непредумышленном убийстве. Предполагается, что пациент был выписан из больницы слишком рано после серьёзного хирургического вмешательства, требующего постоянного наблюдения со стороны специалистов.

По просьбе прокуратуры правоохранительным органам было выдано разрешение на обыск дома и рабочего места Луке с целью изъять историю болезни легендарного футболиста, рецепты, электронные данные и записи телефонных разговоров. Кроме того, в ближайшее время будут проведены проверки в связи с предполагаемыми нарушениями медицинского протокола. В частности, рядом с домом Марадоны не оказалось круглосуточно дежурящей машины скорой помощи, а также в помещении отсутствовал дефибриллятор.

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При этом сообщается, что одна из медсестёр, чья смена выпала на роковой день, призналась, что дала неверные показания «под давлением».

В одном из своих заявлений она утверждала, что навещала Марадону за несколько часов до его смерти, чтобы проверить его состояние. Однако затем женщина сообщила, что такие показания ей пришлось дать якобы под давлением нанявшей её медицинской компании. На самом деле медсестра не заходила в комнату к Марадоне, так как решила, что он спит.

После появления информации, что Луке может быть причастен к смерти футболиста, нейрохирург был вынужден дать большое эмоциональное интервью, в котором рассказал свою версию событий. По его словам, о медицинской ошибке не могло быть и речи, так как смерть была вызвана проблемами с сердцем, «типичными для такого пациента, как Марадона», а не операцией.

Он подчеркнул, что решение покинуть больницу принял сам Диего, а врачи не имели права ему препятствовать.

«Марадону выписали после операции. В идеале ему надо было пройти реабилитацию, но он не захотел. Мы отправили с ним медсестру, но из больницы он выписался. Мы пытались оставить его в больнице, но это же не лечебница для зависимых. Я держал Диего в больнице столько, сколько мог. Я сделал всё, что было в моих силах, и горжусь этим. Мне нечего скрывать», — цитирует Луке Goal.com.

Специалист также подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием и передать ему все необходимые сведения.

Кроме того, аргентинские СМИ передали показания свидетелей, которые сообщили о ещё одном неприятном эпизоде с участием Марадоны и Луке. Нейрохирург посетил пациента за несколько дней до смерти. Между ними якобы началась ссора, в ходе которой один толкнул другого.

Напомним, что несколько дней назад адвокат Матиас Морла заявил, что медперсонал, в чьи обязанности входило ухаживать за Марадоной после выписки из больницы, не заходил к нему на протяжении 12 часов. А вызванная после обнаружения тела машина скорой помощи ехала полчаса.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту оставления пациента без присмотра и халатности. При этом один из медицинских работников рассказал, что навещал экс-футболиста за несколько часов до смерти, а медсестра заверила, что слышала, как тот вставал с кровати в своей комнате. Что касается вызова скорой помощи, то было установлено, что машина прибыла через 12 минут после звонка.

Между тем была обнародована точная причина смерти Марадоны. Сообщается, что она наступила вследствие острого отёка лёгких, спровоцированного хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, вскрытие показало, что сердце экс-футболиста было в два раза больше обычного. Отмечается, что орган был оставлен для дальнейшего изучения.

Запрос на эксгумацию

Смерть Марадоны спровоцировала возникновение ещё одного неоднозначного вопроса — о количестве наследников. Официально у никогда не считавшегося примерным семьянином аргентинца пятеро детей: дочери Дальма, Джаннина и Яна и два сына, Диего-младший и Диего Фернандо. Однако спустя сутки после похорон выяснилось, что на близкое родство с великим футболистом претендует ещё один человек, готовый пойти на крайние меры, чтобы доказать свою правоту.

19-летний Сантьяго Лара заявил, что является внебрачным сыном Марадоны и официантки Натальи Гарат, скончавшейся спустя три года после его рождения. Приёмный отец сообщил ему, что девушка встречалась с футболистом с перерывами на протяжении семи лет.

Теперь адвокаты молодого человека добиваются эксгумации тела для проведения анализа ДНК. Стоит отметить, что Лара пытается добиться признания отцовства на протяжении нескольких лет, однако сторона Марадоны отказывалась идти с ним на компромисс.

«Я просто хочу знать, кто я. Финансовая сторона вопроса меня не волнует. Я осознаю, что мой запрос (на эксгумацию. — RT) вызовет бурную реакцию в Аргентине, но если я этого не сделаю, то кто даст мне образец ДНК?» — приводит слова Лары The Sun.

Соответствующее прошение уже было направлено в аргентинский суд.

По разным данным, наследство Марадоны оценивается от €100 млн до €400 млн. Ему принадлежали несколько домов в Аргентине, парк премиальных автомобилей, а также другое дорогостоящее имущество. В то же время его близкий друг, журналист Луис Вентура заявлял, что легенда мирового футбола умер в бедности, так как жил на зарплату в «Химнасии», а остальное состояние было разворовано.