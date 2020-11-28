Мэр Буэнос-Айреса высказался о беспорядках во время прощания с Марадоной

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета поделился мнением по поводу беспорядков, которые происходили во время прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

«Мне очень жаль, что такой печальный день для всех аргентинцев был политизирован», — приводит слова Ларреты РИА Новости.

Он также подчеркнул, что город и полиция всегда сотрудничают с национальным правительством, когда есть просьба обеспечить безопасность. По его словам, полиция была вынуждена реагировать на беспорядки, чтобы защитить тысячи аргентинцев, желавших мирно проститься с Марадоной.

До этого Министерство юстиции и прав человека Аргентины подало заявление в суд Буэнос-Айреса о возбуждении уголовного дела против Ларреты и вице-мэра Диего Сантильи за жёсткие меры, применяемые полицией во время прощания с Марадоной.

25 ноября легендарный футболист скончался в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее СМИ назвали сроки прибытия скорой помощи к Марадоне после вызова.