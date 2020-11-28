СМИ назвали сроки прибытия скорой помощи к Марадоне после вызова

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Стали известны новые обстоятельства смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
СМИ назвали сроки прибытия скорой помощи к Марадоне после вызова
  • Reuters
  • © Ricardo Moraes

Как сообщает телеканал TN со ссылкой на расследование генпрокуратуры, скорая помощь приехала через 11 минут после вызова, а не через полчаса, как до этого заявил адвокат Марадоны.

Звонил же в скорую личный врач Марадоны Леопольдо Луке, который по телефону сказал, что у его пациента остановились дыхание и сердце, и подчеркнул, что ему пытаются помочь на момент разговора.

25 ноября легендарный футболист скончался в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что вскрытие установило точную причину смерти Марадоны.

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